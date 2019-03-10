وزير الاعمار يكشف عن قرار حكومي مهم بشأن تخصيص الاراضي للمواطنين

2019/03/10 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الاعمار والاسكان والبلديات بنكين ريكاني، الاحد، قرب

صدور قرار وصفه بـ "المهم" من مجلس الوزراء بشأن تخصيص قطع الاراضي

للمواطنين.

وكتب ريكاني في حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"

تغريدة قال فيها، انه" بمتابعة و تخطيط مستمرين ،ترقبوا هذا

الاسبوع قرارا مهما من مجلس الوزراء حول تخصيص الاراضي للمواطنين

وبناء المدن الجديدة وفق معاير حديثة و مواصفات عالمية ".

واشار الوزير الى ،ان " البناء هدفنا ، رغم ان الطريق طويل

والمهمة شاقة ، ولكن بإلارادة والتخطيط السليم نحقق اهدافنا لاعادة

الوجه الحضاري للعراق ".

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