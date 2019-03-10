الكعبي يطلب من قاسم عدم الظهور للإعلام قبل هذه المباراة

2019/03/10 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مصدر قريب من البيت الجوي ان نائب رئيس النادي، حسن كريم الكعبي طلب من المدرب السابق للقوة الجوية باسم قاسم عدم الظهور في البرامج الرياضية او التصريح لأي وسيلة اعلامية قبل موقعة الكلاسيكو.

وقال المصدر في تصريح صحفي، ان "إتصالاً هاتفياً جرى بين الكعبي وقام، طلب من خلاله الأول ان يبتعد قاسم عن الظهور في البرامج الرياضية لكي لا يؤثر على معنويات اللاعبين وهو يخوض مباراته الكلاسيكو منتصف هذا الجمعة المقبلة أمام الزوراء، والتي تعتبر مفترق طرق بالنسبة للصقور، خصوصا انه {الكعبي} يعي ان قاسم كان لا يستحق الخروج بهذه الطريقة، بالتالي ان خرج للأعلام وتحدث ما بجعبته فستكون هناك ضربة قاضية للفريق".وأشار المصدر الى، ان "المدرب باسم قاسم أعطى وعدا للكعبي بعدم الظهور في البرامج الرياضية وعدم التصريح لأي وسيلة اعلامية حتى انتهاء مباراة الكلاسيكو".يشار الى ان ادارة القوة الجوية توصلت لاتفاق مع المدرب باسم قاسم بانهاء العقد بالتراضي، بعد الخسارة امام نفط ميسان في المباراة المؤجلة، والاستعانة مؤقتا بالمدرب مجبل فرطوس.انتهى

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