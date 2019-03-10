تنبيه للعراقيين.. قرار مهم مرتقب لمجلس الوزراء

2019/03/10 | 22:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وقال وزير الإسكان والإعمار، بنكين ريكاني في تغريدة له على تويتر مساء اليوم الأحد، "بمتابعة و تخطيط مستمرين، ترقبوا هذا الاسبوع قراراً مهماً من مجلس الوزراء حول تخصيص الاراضي للمواطنين وبناء المدن الجديدة وفق معايير حديثة ومواصفات عالمية".وأضاف "البناء هدفنا، رغم ان الطريق طويل والمهمة شاقة، ولكن بإلارادة والتخطيط السليم نحقق اهدافنا لاعادة الوجه الحضاري للعراق".وكان رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، أعلن منذ تسلمه الحكومة في تشرين الاول الماضي عن مبادرة بتوزيع قطع أراضٍ سكنية للعوائل المستحقة بمساحة 200 متراً مربعاً لكل عائلة لاتملك سكناً وخاصةً سكنة الأحياء العشوائية.وقال عبد المهدي آنذاك أن "الحكومة ستشجع المصارف المحلية لتقديم القروض الميسرة لأصحاب تلك الأراضي لبنائها".انتهى

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