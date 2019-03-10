2019/03/10 | 22:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة يواجه بعض الناس مشكلة انخفاض الهيموغلوبين في دمهم، ما يسبب مشكلات صحية عديدة ومختلفة.ويعد الهيموغلوبين صبغة الدم التي تنقل الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.ويرتبط مستوى الهيموغلوبين بعدد كبير من العوامل، بما فيها الجنس والعمر وظروف الحياة والتغذية والحالة الصحية.وفي المتوسط، يبلغ مستوى الهيموغلوبين للنساء 120-140 غراما/ لتر، ولدى الرجال 135-160 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسباب وأعراض انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسباب وأعراض انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).