مصرع امرأة مسنة غرقا في السليمانية

2019/03/10 | 22:34

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شفق نيوز/ لقيت امرأة عجوز من عمرها وتعاني مرضا نفسيا، مصرعها غرقا، اليوم الاحد، في جدول في قريتها في حدود قضاء بشدر بمحافظة السليمانية.وقال المتحدث باسم شرطة رابرين شورش اسماعيل، ان جثة امرأة في الثانية والسبعين من العمر تم نقلها الى مستشفى قلعة دزه كانت قد غرقت في نهر قرب قريتها.



واضاف ان الامرأة من سكنة قرية (باره بانه) التابعة لناحية زاراوه، مؤكدا انه حسبما قاله ابناؤها انها تعاني من مرض نفسي منذ عامين.واشار الى انه بعد اجراء الفحص تم تسليم الجثة لذويها، لافتا الى فتح ملف تحقيق بالقضية.

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