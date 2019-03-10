للمرة الأولى في سوريا... لجنة شكاوى برلمانية على الأداء الحكومي في المحافظات

2019/03/10 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مقرر لجنة الشكاوى والرقابة في مجلس الشعب السوري النائب محمد خير سريول أنه يتم العمل على إيجاد مقرات للجنة في المحافظات السورية، لاستقبال شكاوى المواطنين حول مختلف القضايا بمرونة أكبر.

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