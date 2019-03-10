رئيس الحراك الثوري الجنوبي: الشراكة هي الطريق الآمن لتحقيق الأهداف

2019/03/10 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا فؤاد راشد، رئيس الحراك الثوري الجنوبي، إلى تغليب مصلحة الجنوب على كل مصلحة سواها وعدم تضييع الفرص والتعصب الأعمى والقبول بالتنوع كمبدا لافرار منه، نبني عليه مستقبل الجنوب الجديد .

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