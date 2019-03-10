وزير الثقافة يعد بتعيين المزيد من الحراس للمواقع الاثارية في الرفاعي

2019/03/10 | 22:46

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شبكة اخبار الناصرية:

وعد وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني اليوم بتعيين المزيد من الحراس الامنيين للمواقع الاثرية في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار .





شبكة اخبار الناصرية:وعد وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني اليوم بتعيين المزيد من الحراس الامنيين للمواقع الاثرية في قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار .ونقل بيان للوزارة عن الحمداني قوله اثناء استقباله في متكبه اليوم لوفد من مثقفي الرفاعي انه سيعمل على تعيين حراس للمواقع الاثارية في القضاء والتي تزيد عن 140 موقعا .واضاف البيان الذي حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم انه بحث مع الوفد كذلك امكانية افتتاح قصر ثقافي في الرفاعي ورفد المكتبة العامة بالكتب الثقافية والأدبية والشعرية.

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