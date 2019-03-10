ليل يبتعد عن ليون ويعزز موقعه في المركز الثاني

2019/03/10 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابتعد ليل الثاني بفارق سبع نقاط عن ليون، مطارده على لقب الوصيف، بعد فوزه الصعب الأحد على مضيفه سانت إتيان 1-صفر في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.وسجل العاجي نيكولا بيبلي هدف الفوز الوحيد للضيوف الذين رفعوا رصيدهم الى 57 نقطة وتقدموا بفارق 7 نقاط على ليون، مستفيدين من تعادل الأخير السبت مع مضيفه ستراسبورغ 2-2.وجاء الهدف قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعد هجمة معاكسة سريعة تلت كرة مرتدة من تسديدة مهاجم سانت إتيان التونسي وهبي الخزري، ثم تسديدة من بيبي لم يتمكن المدافع الكرواتي نيفين سوبوتيتش من إبعادها.وظهر التوتر جلياً على لاعبي سانت إتيان ومدربهم جان لوي-غاسيه الذي طرد في الدقيقة 40، قبل أن يلقى ماتيو ديبوشي (90) والخزري (90+4) المصير ذاته.ويحقق ليل في الآونة الأخيرة نتائج جيدة حيث لم يخسر في أي من مبارياته التسع في دور الإياب، فيما مني سانت إتيان بخسارته الثانية تواليا بعد أن سقط على أرض مرسيليا الأسبوع الماضي (صفر-2)، وتراجع درجة واحدة على سلم الترتيب إلى المركز السادس مع 43 نقطة.وفرط مونبلييه بفوزه كان في متناوله وارتضى بالتعادل 2-2 مع ضيفه أنجيه بعد أن تقدم بهدفين نظيفين سجلا في وقت مبكر جداً عن طريق أندي ديلور (3) والتونسي إلياس السخيري (16).وفي الشوط الثاني، ورغم النقص العددي بطرد لاعبه الكرواتي ماتيو بافلوفيتش (73)، أدرك أنجيه التعادل بهدفين متأخرين عن طريق أنجلو فولجيني (80) والكاميروني ستيفان باهوكان (90+2).وفاز رين الذي هزم أرسنال الانكليزي 3-1 الخميس في الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، على ضيفه كاين قبل الاخير بنتيجة مماثلة.وسجل بنجامان بوريغو (39) وأدريان هونو (58) والسنغالي مباي نيانغ (62) أهداف رين، والتشادي كاسيمير نينغا (20) هدف كاين الذي خسر جهود لاعبه يويل أرموغوم بالصفراء الثانية (35).ورفع رين رصيده الى 40 نقطة وتقدم خطوتين إلى المركز الثامن بفارق الأهداف أمام نيس.وتغلب تولوز على غانغان الأخير بهدف ليايا سانوغو (20).

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