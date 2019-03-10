2019/03/10 | 22:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلحقق فريق أرسنال، اليوم الأحد، الفوز الأول له على نظيره مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي لكرة القدم (البريميرليغ) للمرة الأولى منذ عامين.وتغلب أرسنال على ضيفه مانشستر يونايتد بثنائية نظيفة في الجولة الثلاثين للمسابقة المحلية.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة ليتراجع إلى المركز الخامس، ويتصدر مانشستر سيتي الترتيب برصيد 74 نقطة.نجح أرسنال صاحب الأرض والجمهور في إنهاء الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف سجله جرانيت تشاكا في الدقيقة 12.وفي الوقت الذي بحث فيه مانشستر يونايتد عن التعادل، احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لأرسنال في الدقيقة 69 نفذها الجابوني بيير أوباميانج في الشباك مسجلًا الهدف الثاني.وفشلت جميع محاولات مانشستر يونايتد في تقليص النتيجة أو تسجيل هدف حفظ ماء الوجه.يذكر أن آخر انتصار حققه أرسنال على مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي في عام 2017 عندما تغلب وقتها بثنائية نظيفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي لأول مرة منذ عامين ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرسنال يهزم مانشستر يونايتد بالدوري الانجليزي لأول مرة منذ عامين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).