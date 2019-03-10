وزارة النفط الإيرانية تنفي

2019/03/10 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النفط الإيرانية أنها تتلقى الإيرادات من بيع النفط رغم الصعوبات الناجمة عن العقوبات الأمريكية، نافية مزاعم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بخصوص سوء الإدارة الحكومية لقطاع الطاقة.

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