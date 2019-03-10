انقطاع الكهرباء في ملعب مباراة بلد الوليد أمام ريال مدريد بالليجا

2019/03/10 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انقطع التيار الكهربائي على ملعب نيوفو جوسي زورييلا، الذي سيحتضن مواجهة بلد الوليد أمام ريال مدريد ضمن لقاءات الاسبوع الـ27 من الدوري الاسباني لكرة القدم "لا ليجا".

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