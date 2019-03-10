2019/03/10 | 22:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، عن انتشال ٤٧٢٠ جثة في محافظة نينوى حتى الأول من آذار الحالي.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغراوي: انتشال ٤٧٢٠ جثة في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغراوي: انتشال ٤٧٢٠ جثة في محافظة نينوى) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغراوي: انتشال ٤٧٢٠ جثة في محافظة نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).