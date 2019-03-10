الغراوي: انتشال ٤٧٢٠ جثة في محافظة نينوى

2019/03/10 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي، عن انتشال ٤٧٢٠ جثة في محافظة نينوى حتى الأول من آذار الحالي.

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