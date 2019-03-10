2019/03/10 | 22:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة الصحة في النجف، عن إتلاف أربعة أطنان من مادة الشاي المحلي لعدم مطابقته المواصفات العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة النجف: إتلاف أربعة أطنان من مادة الشاي المحلي لعدم مطابقته المواصفات) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة النجف: إتلاف أربعة أطنان من مادة الشاي المحلي لعدم مطابقته المواصفات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).