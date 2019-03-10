2019/03/10 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / وزير العمل يدعو لتوثيق جرائم داعش الارهابي في العراق

10/03/2019 22:27:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

دعــا وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، الاحد، الى التنسيق والتعاون المشترك بين فريق التحقيق الدولي واللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني للعمل على توثيق جرائم داعش الارهابي في العراق.

وذكر بيان للوزارة، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الوزير ترأس اجتماعا للجنة بحضور رئيس فريق التحقيق الدولي كريم احمد خان".

واضاف عبد الزمان وفقا للبيان، ان "فريق التحقيق الخاص بجرائم داعش يجب ان يكون محدداً وفق قواعد الاختصاص وضمن هيكلية معينة"، مؤكدا "ضرورة التنسيق بين الفريق الدولي واللجنة الوطنية لضمان توحيد الجهود في جمع الادلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها عناصر داعش في العراق".

واضاف ان "دور اللجنة الوطنية مهم في تسهيل مهمة الفريق الدولي وكذلك تأمينه من ناحية الجانب الامني"، مشدداعلى "ضرورة ان يبلغ رئيس فريق التحقيق الدولي اللجنة الوطنية بجميع تحركاته وذلك ضمن آلية تنسيق مشتركة ليكون العمل على قدر من المسؤولية".

ولفت الوزير الى ان "التقارير التي يرفعها الفريق يجب ان تكون بالتشاور مع الحكومة العراقية".

ودعا الى ان "يكون ترشيح أسماء الفريق ضمن قواعد المهنية والكفاءة بعيدا عن تدخلات الاحزاب"، مبينا ان "عمل الفريق الدولي يجب ان يكون ضمن اطار الحكومة ولا نسمح بالتدخل السياسي في عمله".

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