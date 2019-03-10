السوداني: البرنامج الحكومي لا يعالج الفقر ولا يوفر فرص العمل

2019/03/10 | 22:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد بين النائب عن تحالف البناء محمد السوداني، الاحد، ان البرنامج الحكومي لا يعالج الفقر ولا يوفر فرص العمل، لافتاً الى ان تثبيت موظفي العقود مجرد إجراءات ترقيعية.وقال السوداني في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “الجميع ينتظر تحديد موعد للتباحث مع عبد المهدي بشأن تنفيذ البرنامج الذي لا يعالج الفقر ولا يوفر فرص […]

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