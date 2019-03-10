ارسنال يوقف قطار يونايتد في قمة البريميرليج

2019/03/10 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فاز فريق آرسنال بهدفين نظيفين على فريق مانشستر يونايتد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب “الإمارات”، ضمن لقاءات الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، سجّله جرانيت تشاكا بطريقة رائعة في الدقيقة 12.وفي الشوط الثاني من المباراة، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء، لأصحاب الضيافة، انبرى لها بير إيمريك أوباميانج وسجّلها في الدقيقة 69.هذا الانتصار رفع صيد الجانرز للنقطة 60 ليرتقي للمركز الرابع برصيد 60 نقطة، فيما يتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 58 نقطة بالمركز الخامس في سلم الترتيب.

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