المغرب يستعيد عددا من مواطنيه المنتمين لداعش من شمال سوريا

2019/03/10 | 23:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت قوات سوريا الديمقراطية، إن مجموعة من مواطني المغرب كانت قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة، تحتجزهم في شمال سوريا أعيدوا إلى بلدهم.

وهذه خطوة نادرة الحدوث من جانب حكومة أجنبية تقوم باستعادة مواطنيها ممن كانوا على الأرجح أعضاء في تنظيم داعش.

ومع اقترابها من تحقيق النصر على داعش، تحتجز قوات سوريا الديمقراطية مئات من المتشددين الأجانب في السجون، فضلا عن آلاف من زوجاتهم وأطفالهم، الذين تم نقلهم إلى مخيمات تكون في الغالب في حالة بائسة، حيث لا تستطيع الإفراج عنهم أو إعادتهم إلى أوطانهم.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، مصطفى بالي، لرويترز، «سلمت قواتنا للحكومة المغربية مجموعة من الأشخاص يحملون الجنسية المغربية كانوا في مخيمات بشمال سوريا».

ولم يتضح على الفور عدد من تم نقلهم إلى المغرب، ولا متى حدث ذلك.

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