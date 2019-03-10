2019/03/10 | 23:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

اكد عضو مجلس الانبار فرحان محمد، الاحد، اندلاع معارك عنيفة في منطقة الباغوز السورية، فيما اشار الى ان القوات الامنية العراقية على اهبة الاستعداد.وقال محمد في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، ان “معارك عنيفة اندلعت هذه الليلة في منطقة الباغوز على الحدود السورية العراقية”، مبيان ان “هناك ضربات جوية على المنطقة من قبل التحالف الدولي”.

واضاف محمد ان “القوات الامنية العراقية المتواجدة على الحدود على اهبة الاستعداد تحسبا لاي طارئ”.وأفادت وسائل إعلام، امس السبت، بأن العشرات من عناصر تنظيم “داعش” سلموا أنفسهم في مدينة الباغوز السورية.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الانبار:معارك عنيفة في الباغوز وقواتنا على اهبة الاستعداد) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الانبار:معارك عنيفة في الباغوز وقواتنا على اهبة الاستعداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).