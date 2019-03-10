مهندس: إنتاج حقل الشرارة الليبي سيصل إلى 300 ألف برميل في أسبوعين

2019/03/10 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مهندس في حقل الشرارة الليبي، الأحد، إن من المتوقع أن يعود الإنتاج في الحقل النفطي إلى مستوى 300 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين.

وجرى استئناف الإنتاج قبل أسبوع في الحقل، البالغة طاقته 315 ألف برميل يوميا، والذي أغلق لمدة 3 أشهر بعدما سيطر عليه حراس تابعون للدولة ورجال قبائل.

وذكر المهندس، أن معدل الإنتاج بلغ اليوم 183 ألف برميل يوميا، بما يزيد ثلاثة آلاف برميل يوميا عن أمس السبت، مع استمرار أعمال الصيانة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت الأسبوع الماضي إنها ستستعيد الطاقة الإنتاجية البالغة 20 ألف برميل يوميا، التي فُقدت جراء أعمال التخريب والنهب في حقل الشرارة.

وتقول المؤسسة، إن إغلاق الحقل تسبب في خسائر في الإنتاج قدرها 1.8 مليار دولار.

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