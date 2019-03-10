الحديث عن مكافحة الفساد ..محور (الحصاد) بين الجميلي والبعيجي

2019/03/10 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب عن تحالف المحور الوطني مقدام الجميلي عزم البرلمان المضي

قدما بإقرار تشريعات تسهم بمكافحة الفساد واستجواب المفسدين

ومقاضاتهم.الجميلي ولدى استضافته في برنامج الحصاد الذي تعرضه آفاق اشار الى ان

التصويت من حيث المبدأ على إلغاء مكاتب المفتشين العموميين التي تعتبر

احدى حلقات الفساد خطوة بالاتجاه الصحيح, مشددا على اهمية تشكيل جهاز

مكافحة الفساد على غرار مكافحة الإرهاب كما ان التقليل من الروتين في

بعض الدوائر يسهم بالقضاء على الرشوة والفساد.



وتابع: ان مكافحة

الفساد والقضاء عليه يحتاج الى وقفة جادة وتعاون الأحزاب مع السلطة

القضائية.من جهته اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون منصور البعيجي

لدى استضافته في البرنامج ذاته الى انه لا يمكن القضاء على الفساد

المستشري في البلاد الا بإنهاء المحاصصة, مبينا ان ضغوط الأحزاب التي

لديها لجان اقتصادية تقف امام توجه عبد المهدي لمكافحة الفساد.وأكد

البعيجي ان الحديث عن مكافحة الفساد يحتاج الى إجراءات حقيقية لردع

المفسدين الذين تجذروا بمؤسسات الدولة منذ اعوام ولم يكن هنالك اي

إجراء حقيقي لمحاسبتهم غير الشعارات التي لا تتخطى الاعلام والجميع

يسمع بها.واضاف هنالك فساد حقيقي لا يقل خطورة عن عصابات داعش

الإرهابية ونحتاج الى خطوات جادة وإجراءات حقيقية رادعة لإيقافه من

خلال محاسبتهم, مشددا على ضرورة اتخاذ خطوات جريئة من قبل رئيس

الوزراء ومجلس القضاء الأعلى بتفعيل الملفات المكتملة، وهي مركونة

بأدراج القضاء لمحاسبة المتورطين فيها حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

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