أبو كلل: تيار الحكمة يعتمد على هذه المرتكزات الثلاثة

2019/03/10 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال الامين التنفيذي لتيار الحكمة الوطني، بليغ أبو كلل، ان التيار يعتمد على ثلاثة مرتكزات.

وقال أبو كلل في برنامج {ممنوع من العرض} بثته قناة الفرات الفضائية الليلة "نعتمد على ثلاثة ركائز، وهي تيار مرجعي، وقيادة حكيمية، وجمهور رفيع، هذه ركائزنا التي نعتمد عليها".وأضاف "نعتذر لكل من أصابه الأذى بسبب القطوعات التي شهدتها الطرق المؤدية الى العاصمة بغداد في الحفل التأبيني لذكرى يوم الشهيد العراقي".وقال "الجمهور وحجم المحبين الذي حضر فاجئنا، واننا لا نعرف قوتنا الحقيقة الا في الميدان وهذا الجمهور صدم كل من رأه" مؤكدا ان "هذا الحضور هو الاكبر سياسياً في تاريخ العراق بحكم ردود الفعل عليه، واننا لم نعط لأحد درهما واحداً للمشاركة".وتابع أبو كلل "نحن التيار الوحيد الذ أحضر جمهور من جميع المحافظات عدا اقليم كردستان، والحديث عن جلب الجمهور في المكان شيء كبير" مضيفا "نريد ان نحتفل بجميع الشهداء الا ان شهيد المحراب {قدس} هو رمزنا السياسي، ولنا ان نفتخر ونحتفل برمزيتنا".ولفت الى ان "التجمع كان تظاهرة وجودية، لاننا تعرضنا الى التسقيط وتحدثوا بأبشع العبارات وقدمنا اعجازاً في الانتخابات، وارادوا بطرق مختلفة ان يعزلونا فكنا محورا في العملية السياسية".وأوضح "اعتقادنا بأسرة الحكيم، اعتقاد رمزي ومرجعية دينية، وشيعينتا للشيعة وسياستنا لكل العراق ونحن لا نمنع سنياً من الاحتفال بالمولد النبوي" مبيناً ان "الشيعية سلوك شخصي نعتز به، ومن يريد ان يأتي الى الحكمة لا نحاسبه الا على عراقيته وخطابه السياسي وايمانه بالتيار".وبين، ان "شيعيتنا كأفراد نتمسك بها ولا تؤثر على مساحتنا السياسية" مبيناً، ان "جمهورنا مرجعي وينتمي لنا لاننا نتبع المرجعية الدينية ونقتفي أثرها وجل جمهورنا يأتي لنا لأقتفائنا، واننا لا نتوافق مع الرأي الذي يقول ان جمهورنا ليس من المرجعية".وأوضح ان "التساؤولات حول جسر الجادرية، فأننا ندعو الحكومة الى نشر أي مقر يغصبه تيار الحكمة من الدولة او بشكل غير رسمي، ونقول أخرجونا بالقوة وأفضحونا على الملا" مبينا "نحن لا نمتلك أي مليشيات، أما سرايا عاشوراء هي ليست لنا وأسسنا خمس فصائل حشدية وتنازلنا عنها لتقويم الدولة".انتهى

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