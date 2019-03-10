2019/03/10 | 23:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن توقف أنقرة "التنظيمات الإرهابية عند حدها" على طول حدود بلاده الجنوبية مع سوريا والعراق.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأحد خلال تجمع انتخابي لحزب "العدالة التنمية" الحاكم في البلاد والذي انعقد في مدينة إسكندرون بولاية هطاي الجنوبية: "إن تركيا لن تسمح بتشكيل حزام إرهابي مناهض لها شمالي سوريا من قبل تنظيم وحدات حماية الشعب" الكردية في سوريا.وأضاف أردوغان: "سنوقف التنظيمات الإرهابية عند حدها على طول حدودنا الجنوبية انطلاقا من منطقة منبج مثلما ألحقنا الهزيمة بها في عفرين".وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده ستقيم منطقة آمنة شمال سوريا تمكن السوريين في تركيا من الرجوع إلى بلادهم بسلام.وشدد على أن الجهات المعادية لتركيا والمتورطة في "التعاون مع التنظيمات الإرهابية" تترقب الانتخابات المحلية في 31 مارس آذار وتتمنى خسارة "حزب العدالة والتنمية" فيها.وأعرب أردوغان مع ذلك عن ثقته بأن تركيا دولة وحكومة ستفشل جميع المخططات التي تحاك ضدها في الانتخابات المقبلة.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس التركي يتوعد بإجراء على الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس التركي يتوعد بإجراء على الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).