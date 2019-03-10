2019/03/10 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس يبحث الرئيس الايراني حسن روحاني، خلال زيارته المرتقبة الى العاصمة بغداد، ملفات كبيرة تتعلق بالديون، والتجارة، وترسيم الحدود، فضلاً عن إمكانية طرح تعديلات على اتفاقية الجزائر.“منها الديون” وقال رئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري في حديث لـ”ناس”، أن “زيارة روحاني المرتقبة للعراق تأتي بعد عدة زيارات للوزراء والشخصيات الايرانية الرفيعة، كما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئيس روحاني يبحث في زيارته المرتقبة إلى بغداد ملفات كبيرة NAS | موقع ناس الرسمي.

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