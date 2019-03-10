2019/03/10 | 23:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار- ناس أظهرت صور، الاحد، اعتصام المتعينين على ملاك دوائر التربية والصحة والزراعة في ذي قار في الشارع على خلفية عدم اصدار اوامر مباشرة لهم.وقال مراسل “ناس”، اليوم (10 اذار 2019)، إن “المئات من المتعينين على ملاك دوائر التربية والصحة والزراعة في ذي قار يعتصمون منذ الصباح امام مبنى ديوان المحافظة على خلفية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صور..



محتجون في ذي قار يعتصمون في الشوارع من أجل التعيينات NAS | موقع ناس الرسمي.

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