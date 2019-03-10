دوفيتسيوزو يصمد أمام ماركيز ويفوز بسباق قطر للدراجات النارية

2019/03/10 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صمد الإيطالي أندريا دوفيتسيوزو، متسابق دوكاتي، أمام هجوم مارك ماركيز، حامل اللقب، في المنعطف الأخير ليفوز بسباق جائزة قطر الكبرى في افتتاح موسم الدراجات النارية يوم الأحد.

وتفوق دوفيتسيوزو، الفائز تحت الأضواء الكاشفة على حلبة لوسيل أيضا في الموسم الماضي بعد منافسة مثيرة ضد ماركيز، بفارق 0.023 ثانية على نظيره الإسباني.

واحتل البريطاني كال كراتشلو متسابق إل.سي.ار هوندا المركز الثالث، وهو تطور على نتيجة الموسم الماضي عندما نال الرابع، بعدما ارتكب أليكس رينز متسابق سوزوكي خطأ سمح له بتجاوزه إلى المكان الأخير على منصة التتويج.

وجاء الإيطالي المخضرم فالنتينو روسي البالغ عمره 40 عاما في المركز الخامس متأخرا بفارق 0.6 ثانية فقط عن دوفيتسيوزو رغم انطلاقه من المركز 14 مع ياماها.

وقال دوفيتسيوزو الذي انتزع الصدارة من الإسباني مافريك بينياليس متسابق ياماها الذي أنهى السباق في المركز السابع “كان سباقا غريبا.



كان من الصعب التعامل مع الإطارات.

“رأيت أن مارك يعاني كثيرا في آخر لفة مع الإطار الخلفي وكان من الجيد أن أفهم ذلك وضغطت بشدة في اللفة الأخيرة.



لكن مارك لا يستسلم وكان يحاول دائما”.

وأضاف “نجحت في تجاوزه لأنني ضغطت عليه بشدة”.

وأظهرت أزمنة اللفات مدى تحكم دوفيتسيوزو في إطاراته إذ انطلق الفرنسي المبتدئ فابيو كوارتارارو من منطقة الصيانة وكان أسرع بثانية من المتصدر في محاولة للحاق ببقية المتسابقين.

وتبادل دوفيتسيوزو وماركيز ورينز الصدارة بشكل متكرر إذ كان الفارق بين أول خمسة متسابقين ضئيلا.

وخطف ماركيز الصدارة في اللفة قبل الأخيرة لكن دوفيتسيوزو لم يستسلم واستعاد المقدمة في اللفة الأخيرة.

وحاول المتسابق الإسباني العودة للأمام لكن دوفيتسيوزو كان يسير على خط التسابق وحافظ على الفوز.

وقال ماركيز “تكرر ما حدث في العام الماضي.



حاولت الضغط لكن عندما تحاول التجاوز في منطقة غير نظيفة من الحلبة تخرج عن حدودها وكان من الصعب الحفاظ على خط التسابق.



على أي حال حاولت حتى النهاية.

“كنا نعاني مع الإطار الأمامي.



هذا سباق واحد ونعاني فيه باستمرار”.

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