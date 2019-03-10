2019/03/10 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – مباشر: أعرب وزیر الخارجیة الایراني محمد جواد ظریف الیوم، عن شكره للحكومة العراقیة "لرفضھا العقوبات الأمریكیة المفروضة على إیران".





وقال وزیر الخارجیة الایراني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظیره العراقي محمد الحكیم: "نشكر العراق حكومة وشعبا لرفضه العقوبات الأمریكیة ضد الشعب الإیراني"، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".





وأضاف ظريف "نحن سعداء لان العلاقات بین بلدینا وبدون تدخل أجنبي ھي علاقات واسعة وجیدة جدا ونتطلع لتطویرھا خلال زیارة الرئیس الایراني حسن روحاني لبغداد غدا الاثنین ".





وأوضح أنھ أجرى مباحثات مع نظیره الوزیر العراقي حول الملف السوري وانھما اتفقا على ضرورة الحفاظ على وحدة الاراضي السوریة ومحاربة الارھاب فیھا وعودة دمشق للمحافل الاقلیمیة والدولیة.





وأشار إلى أن زیارة الرئیس الایراني ستشھد توقیع العدید من مذكرات التفاھم في مجالات الصحة والتجارة والزراعة وسمات الدخول.





ومن المقرر أن يصل الرئیس الإيراني العراق غدا في زیارة رسمیة ھي الاولى له منذ تنصيبه رئيسا لإيران عام 2013.





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