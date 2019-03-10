2019/03/10 | 23:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المباراة الأولى، سجل كيفن فولاند هدفين لباير ليفركوزن في الشوط الأول افتتحهما بتسديدة من زاوية صعبة داخل المنطقة (13)، وأضاف الثاني بعد كرة بينية من يوليان براندت (28).ورد هانوفر بهدفين في الثاني عن طريق البرازيلي جوناثاس من مجهود فردي (51) وميتشل فايزر (73 خطأ في مرمى فريقه).وقال الدولي كاي هافرتس الكلمة الأخيرة (87)، ومنح ليفركوزن النقاط الثلاث ليرتفع رصيده إلى 42 نقطة .وفي المباراة الثانية، سجل الكرواتي أندري كراماريتش الهدف الأول لصاحب الأرض (25) من ركلة جزاء احتسبت بعد لمسة يد على لاعب نورمبرغ باتريك إيراس.وفي الشوط الثاني، أدرك هانو بهرنتس التعادل لنورمبرغ مستفيداً من تمريرة السويدي ميكايل اسحاق (61).لكن الكلمة الأخيرة كانت لكراماريتش الذي سجل الهدف الثاني لهوفنهايم بمجهود فردي (78)، رافعاً رصيد فريقه إلى 37 نقطة فصار ثامناً، فيما بقي رصيد نورمبرغ على حاله 13 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ليفركوزن إلى المركز الخامس) نشر أولاً على موقع (بي ان سبورت) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ليفركوزن إلى المركز الخامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بي ان سبورت).