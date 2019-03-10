المانيا:إعصار يوقف حركة القطارات

2019/03/10 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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توقفت حركة القطارات في ثاني أكبر مدينة ألمانية في شمال الراين – وستفاليا، بسبب إعصار قوي أطلق عليه اسم ” إيبرهارد”.

ووفقا لشركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” فإنه “بسبب التوقف المستمر في حركة القطارات بسبب الإعصار، قررت شركة السكك الحديدية إيقاف حركة القطارات في منطقة شمال الراين — ويستفاليا بشكل كامل”.

حيث تم إيقاف القطارات بعيدة المدى مع هامبورغ، هانوفر، كاسل- فيلهيلمسهوه وفرانكفورت حيث يوجد أكبر مطار في البلاد.

ووفقا للشركة، فقد توقف الاتصال الدولي مع أمستردام وبلجيكا وهولندا بشكل كامل”.

وأفادت شركة ” DB Regio” بدورها أن حركة القطارات الإقليمية والقطارات الكهربائية بالمدينة قد تم إيقافها لأسباب أمنية.

وغردت عبر حسابها على موقع “تويتر” قائلة “تتوجه القطارات إلى أقرب محطة وتتوقف عن حركتها”.

وحسب ” Rheinische Post” تم إيقاف الحركة أيضا في العديد من الطرق السريعة، ويرجع ذلك إلى تساقط الأشجار وغيرها من الأشياء على الطرقات.

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