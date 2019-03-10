أبطال من ورق

2019/03/10 | 23:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم حسين الأمم التي تتعرض للهجرات والنزوح والشتات والاحتلال تنقلب عليها الموازين سيما إذا ما كانت هذه الأمم مهمشة قبل الامتزاج بأقاليم ومجتمعات أخرى فيستفاد بعضهم على حساب آخرين حتى ضمن هذه الأمم وتصبح اللغة قيد التهديد بالفناء وتعتبر اللغة هوية الأمّة اذا انتهت اختفت هوية الأمة وهذا شيئا فشيئا سيؤدي إلى هلاك الأمة ومحو […]

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