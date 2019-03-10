الطيران الحربي التركي يشن غارات على اقليم كوردستان

2019/03/10 | 23:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ شن سلاح الجو التركي، يوم الأحد، غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب العمال الكوردستاني"، بمناطق باقليم كوردستان.

وقال حساب وزارة الدفاع التركية على موقع "تويتر" إن الغارات استهدفت مواقع لـ"بي كا كا" في منطقتي أفاشين - باسيان شمالي العراق.

وأضاف أن الغارات دمرت مواقع سلاح، وملاجئ، ومخازن يستخدمها عناصر التنظيم.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة "بي كا كا" وملاحقة عناصرها، جنوب وجنوب شرقي البلاد، وداخل اراض بكوردستان العراق، ردا على هجمات تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقا من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

وبحسبما نشرته وكالة "الأناضول" التركية، فإن تنظيم "بي كا كا" يتخذ من جبال قنديل، معقلا له، وينشط في العديد من المدن والبلدات العراقية.

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