2019/03/10 | 23:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، عصابة تهريب للحبوب المخدرة في محافظة الانبار

وذكرت المديرية في بيان" ان مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى وضمن فعالياتها بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وبمعلومات استخبارية دقيقة القت القبض على العصابة في منطقة ارميلة بقضاء الرطبة – الانبار"وضبطت بحوزتهم/28/ الفا و/750/ حبة مخدرة حيث تم احالتهم الى القضاء بموجب المادة 14 مخدرات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال عصابة تهريب للحبوب المخدرة في الانبار) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال عصابة تهريب للحبوب المخدرة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).