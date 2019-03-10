وكالة تكشف عن مناقشات

2019/03/10 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل اللجنة المكلفة بدراسة قانون الطوارئ في السودان، عملها، بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والأجهزة الأمنية.

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