إنتاج حقل الشرارة الليبي سيصل إلى 300 ألف برميل يوميا

2019/03/10 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مهندس في حقل الشرارة الليبي اليوم الأحد إن من المتوقع أن يعود الإنتاج في الحقل النفطي إلى مستوى 300 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين.

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