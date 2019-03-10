بالفيديو... حفيدة أم كلثوم تأسر الملايين بصوتها

2019/03/10 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت الفنانة الشابة سناء نبيل، حفيدة كوكب الشرق أم كلثوم، في جذب الملايين بصوتها الذي حصل على "الباز الذهبي" في برنامج "Arabs Got Talent".

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