ظريف: لا يمكن لأي قوة في العالم أن تفصل بين الشعبين الإيراني والعراقي

2019/03/10 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

عبّر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأحد، عن شكره العراق لرفضه العقوبات الأمريكية ضد بلاده، مشيراً إلى انه "لا يمكن لأي قوة في العالم أن تفصل بين الشعبين الإيراني والعراقي".جاء ذلك في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره العراقي محمد الحكيم، في بغداد، على هامش زيارة يجريها الوزير الإيراني تحضيراً لأخرى مقررة للرئيس حسن روحاني، الإثنين.ولفت ظريف أن زيارة روحاني، التي وصفها بـ"التاريخية"، ستشهد توقيع اتفاقات في مجالات الطاقة والتجارة والزراعة بين البلدين.وأضاف: "لا يمكن لأي قوة في العالم أن تفصل بين الشعبين الإيراني والعراقي".وتابع أن الاتفاقيات المزمع توقيعها من شأنها مساعدة البلدين، سيما في مرحلة "ما بعد هزيمة تنظيم داعش الإرهابي".وفي شأن منفصل، شدد ظريف على "أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية والقضاء على داعش".كما أعرب عن "ترحيب إيران بسعي بغداد إعادة دمشق إلى الجامعة العربية والمحافل الدولية".بدوره قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده عرضت على إيران إقامة منطقة صناعية مشتركة.كما ناقش الجانبان، بحسبه، تسهيل دخول رجال الأعمال بين البلدين.وثمن "الحكيم دعم طهران في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي".ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مساء أمس السبت، الى العاصمة بغداد.وتأتي زيارة ظريف للعراق، تمهيداً لزيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني الى العراق، غداً الاثنين.

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