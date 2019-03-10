أزمة انقطاع الكهرباء في فنزويلا تدخل يومها الرابع.. وغواديو يتحرك

2019/03/10 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت أزمة انقطاع الكهرباء في فنزويلا، اليوم الأحد، يومها الرابع على التوالي، في وقت قال زعيم المعارضة الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد، خوان غوايدو أنه سيدعو البرلمان للانعقاد لإعلان حالة الطوارئ لمواجهة الوضع الناجم عن أزمة انقطاع الكهرباء.

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