التميمي يعلن اعتذاره عن الاستمرار بمهام الناطق الرسمي لمفوضية الانتخابات

2019/03/10 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم عضو مجلس مفوضية الانتخابات كريم التميمي، اعتذاره عن الاستمرار بمهام الناطق الرسمي للمفوضية.

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