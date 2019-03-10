معتوك : مدخلات عمل هيأة النزاهة ستتأثر في حال إلغاء مكاتب المفتشين العموميين

2019/03/10 | 23:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- كشف المفتش العام في امانة بغداد سجاد علي معتوك ،الاحد، على اهمية دور مكاتب المفتشين العموميين في كشف الفساد بمؤسسات الدولة، لافتا إلى ان مدخلات عمل هيأة النزاهة ستتأثر في حال إلغاء مكاتب المفتشين العموميين.وقال معتوك في تصريح لبرنامج “المناورة” الذي تبثه قناة “اسيا” الفضائية ،ان “الدور المهم الذي يقوم به مكتب المفتش ...

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