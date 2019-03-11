2019/03/11 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس لتلقي آخر الأخبار والتقارير الخاصة حمّل تطبيق “ناس” للهواتف على: آيفون آندرويد أبرز أخبار يوم الاحد 10 آذار 2019 من موقع ناس: www.NASnews.com في طريقه إلى العراق: مطار هيثرو يضبط “كنزاً بابلياً” ثميناً (صور) ———— مئات الاختراعات العراقية خلال 2018: التخطيط تعلن التفاصيل ———— الطائي “تراقب” عملية توقيف مدير الصحة: سيارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أبرز احداث اليوم في خبر واحد من “ناس” NAS | موقع ناس الرسمي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبرز احداث اليوم في خبر واحد من “ناس”) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبرز احداث اليوم في خبر واحد من “ناس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).