2019/03/11 | 00:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أحدثت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني، الاحد، ضجة كبيرة بعد نشرها فيديو ظهرت فيه بإطلالة تخطّت فيها حدود الجرأة عبر حسابها على “انستغرام”.وظهرت دومينيك مرتديةً ملابس داخلية، استعدادًا لعمل فني جديد كما قالت.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فنانة تتخطى حدود الجرأة: استعدوا لعملي الجديد (فيديو) NAS | موقع ناس الرسمي.

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