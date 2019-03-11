2019/03/11 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: أعلنت الرئاسة الجزائریة عن عودة الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة الیوم الأحد إلى البلاد قادماً من سویسرا بعد رحلة علاج منذ الـ24 من الشھر الماضي.





وقالت الرئاسة الجزائریة في بیان لها اليوم الأحد، إن الرئیس بوتفلیقة أجرى خلال فترة تواجده في سویسرا "فحوصات دوریة".





وكانت الطائرة الرئاسية قد أقلعت من مطار جنیف بسویسرا في حدود الساعة الرابعة من مساء الیوم بالتوقیت المحلي الجزائري باتجاه الجزائر حیث وصلت في حدود الساعة الخامسة والنصف الى مطار (بوفاریك) العسكري جنوبي العاصمة الجزائر.





وقد انتشرت قوات الأمن الجزائریة في محیط مطار (بوفاریك) على طول الطریق المؤدي إلیه حیث تم وضع تعزیزات أمنیة ھامة من السیارات الأمنیة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.





یذكر أن الرئیس بوتفلیقة كان قد أعلن یوم في العاشر من الشھر الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسیة المقرر إجراؤھا یوم 18 من شھر أبریل المقبل حیث حظي بدعم أحزاب التحالف الرئاسي التي دعته للسعي لولایة جدیدة، إلا أنه یواجه معارضة من قبل عدد كبیر من اطیاف الشعب الجزائري حیث بدأت التظاھرات المناوئة لترشحه منذ الـ 22 من الشھر الماضي مطالبة إياه بالعدول عن الترشح لولایة جدیدة وتغییر النظام ورحیل كل رموزه.





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