وزير الثقافة يوجه باجراء كشف على موقع ايوان كسرى

2019/03/11 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وجه وزير الثقافة والساحة والاثار عبد الامير الحمداني، الاحد، بمفاتحة المركز الاستشاري الهندسي في جامعة بغداد لاجراء الكشف الهندسي على موقع “ايوان كسرى” في قضاء المدائن، ووضع الحلول المناسبة له.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة صدى، إن “وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الأمير الحمداني تفقد (ايوان كسرى)، بصحبة المفتش العام، والشركة التشيكية المنفذة لاعمال الصيانة، ومدير عام الصيانة الاثرية لمعرفة اسباب تساقط الاجر التي وضعت خلال اعمال الصيانة السابقة”، مبينة أن “شركة (افرست) التشيكية المكلفة باعمال الصيانة وقعت في بعض الاخطاء خلال عمليات صيانة الموقع، واللجان السابقة رفضت استلام الموقع المذكور بسبب تلك الاخطاء”.

ووجه الحمداني، بحسب البيان، بـ “مفاتحة المركز الاستشاري الهندسي في جامعة بغداد لاجراء الكشف الهندسي على موقع ( ايوان كسرى) في قضاء المدائن، ووضع الحلول المناسبة له بعد سقوط ( بعض الاجر) منه وضعت خلال اعمال الصيانة السابقة”.

يشار الى أن إيوان المدائن (إيوان كسرى أو طاق كسرى)، هو الأثر الباقي من أحد قصور كسرى آنوشروان، يقع جنوب مدينة بغداد في موقع مدينة قطسيفون الواقعة في منطقة المدائن التابعة إداريا إلى محافظة بغداد، وتعرف محليا ولدى العامة بـ (سلمان باك) على اسم الصحابي الشهير سلمان المحمدي الفارسي المدفون هناك.

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