2019/03/11 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- اكدت عضو دولة القانون عالية نصيف ،الاحد، بأن مكاتب المفتشين في الوزارات الحكومية غير قادرة على كشف الفساد قبل وقوع الجريمة ، مشيرة الى وجود أدلة تؤكد ارتباط بعض المفتشين العموميين بوزرائهم وهم متورطين بملفات وصفقات فساد.وقالت نصيف في تصريح لبرنامج “المناورة” الذي تبثه قناة “اسيا” الفضائية ، ان “اغلب ملفات الفساد تصل ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عالية نصيف : مكاتب المفتشين العموميين تؤدي دور بوليسي فقط في وزارة الدولة) نشر أولاً على موقع (SNG الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عالية نصيف : مكاتب المفتشين العموميين تؤدي دور بوليسي فقط في وزارة الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (SNG الاخبارية).