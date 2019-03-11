2019/03/11 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتمد وحدات المشاة على في الاشتباك مع أهداف معادية، على استخدام المدافع الرشاشة، التي تؤمن لها قدرة نيرانية هائلة.

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