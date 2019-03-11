2019/03/11 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق الزمالك فوزا كبيرا على ضيفه جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وجورماهيا (4-0) في الكونفدرالية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وجورماهيا (4-0) في الكونفدرالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).