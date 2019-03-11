2019/03/11 | 00:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حقق الزمالك فوزا كبيرا على ضيفه جورماهيا الكيني برباعية نظيفة في الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو... أهداف مباراة الزمالك وجورماهيا (4-0) في الكونفدرالية) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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