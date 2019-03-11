ترامب يفاجئ الكونغرس ويطلب 8.6 مليار دولار إضافية لبناء الجدار

2019/03/11 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون مطلعون على ما سيطلبه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ميزانية العام المقبل، إنه سيطلب من الكونغرس غدا الاثنين تمويلا إضافيا بقيمة 8.6 مليار دولار للمساهمة في تكاليف بناء الجدار الحدودي مع المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات.

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