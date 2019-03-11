ظريف: مواقف طهران وبغداد شبیهة ببعضها البعض جدا

2019/03/11 | 00:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقب محادثات استغرقت 5 ساعات بین فریقي الخبراء والمسؤولین الایرانیین المرافقين لوزیر الخارجیة محمد جواد ظریف ، ونظراءهم من العراقیین ، في بغداد ، اليوم الأحد، قدم ظريف الشكر للعراق لعدم "التزامها" بالعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بین وزیر الخارجیة الايراني مع نظیره العراقي محمد علي الحكیم.

وكان ظريف قد وصل العاصمة العراقية تمهيداً لزيارة من المقرر ان يبدأها للعراق غداً الاثنين الرئيس الايراني حسن روحاني .

وأعرب ظريف عن تقدیره للمواقف المتضامنة من جانب الحكومة والشعب العراقیین والمتمثلة في "رفض الحظر الامریكي ضد الشعب الایراني".

اجتماع فریقي المسؤولین الایرانیین والعراقیین

وقال ظريف ان " ایران والعراق یشكلان دعامتا امن المنطقة" ، مضیفا ان " التعاون بین البلدین من شأنه ان یؤدي الى مزید من تعزیز هذا الامن الاقلیمي".

وأفادت وكالة "ايرنا" الرسمية ، ان ظريف نوّه بالعلاقات الستراتیجیة القائمة بین طهران وبغداد ، مؤكدا انه لایمكن لأی دولة ان تقوّض هذه العلاقات ، واصفاً مواقف طهران وبغداد بانها "شبیهة ببعضها البعض جدا ومن شأنها ان تساند الامن في المنطقة".

من جهته قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم "بحثنا ملفات الزراعة والصناعة والصحة، بالإضافة إلى مسألة منح التأشيرات في أيام الزيارات".

وأضاف ان "تفاهمات أوسع سيتم التوقيع عليها يوم الاثنين بحضور الرئيس الإيراني حسن روحاني" ، لافتاً الى ان زيارة روحانی الي العراق "تأتي فی مرحلة تاریخیة مهمة للغایة".

وأعلنت أمريكا في وقت سابق، فرضها حزمة جديدة من العقوبات على امريكا وصفها الرئيس ترامب بأنها "الاشد"، تستهدف قطاعها النفطي والمصارف ووسائل النقل.





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