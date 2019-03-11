المفصولون من وزارة الدفاع والداخلية ينظمون اعتصاماً وسط بغداد

2019/03/11 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - بغداد بدأ عدد من المفصولين والمفسوخة عقودهم في وزارة الدفاع والداخلية العراقية، بتنظيم إعتصام مفتوح وسط العاصمة العراقية بغداد، للمطالبة بإعادتهم الى الخدمة.وقال مراسل شبكة رووداو الإعلامية في بغداد، اليوم الأحد، أن عدداً من المفصولين والمفسوخة عقودهم في وزارتي الدفاع والداخلية، قد نظموا إعتصاماً مساء اليوم، وسط بغداد، مطالبين بتطبيق قانون العفو والعودة الى وظائفهم .وقال أحد المعتصمين في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "نحن المفصولين والمفسوخة عقودهم في القوات الامنية العراقية كافة، بدأنا هذا الإعتصام المفتوح والاضراب عن الطعام، منذ يومين، واليوم سندخل في اليوم الثالث، نطالب بالعفو العام عن هذه الشريحة الفقيرة التي تمثل كل الشعب العراقي، ونطالب بالعفو الخاص بدون قيود وشروط" .وقال معتصم آخر، "أن طلباتنا هي اعادتنا للخدمة، بعدما تم فصلنا بدون محكمة عسكرية، ويقال بأن عددنا يتجاوز 95 الف منتسب، ولكن هذا الكلام غير صحيح، فعددنا لا يتجاوز ألفي شخص".

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