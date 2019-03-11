بالفيديو... حادث سير بالقرب من موكب ترامب

2019/03/11 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقع حادث سير بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء مروره في طريق سريع بولاية ألاباما، جنوبي البلاد.

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